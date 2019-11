Vous pensez peut-être que les égouts bruxellois regorgent uniquement de déchets? Or, un groupe de scientifiques belges prouve le contraire. Ils ont lancé un projet pour récupérer dans les eaux usées des métaux précieux comme l’or et l’argent.

