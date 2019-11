Le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest bientôt en fonction au Sénégal

Si nous examinons la capacité, ce que nous appelons la part d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique du pays, le Sénégal figurera parmi les cinq premiers en Afrique. Je pense donc que c'est une chose dont le pays et le gouvernement doivent être fiers. Entreprendre d'utiliser plus d'énergies renouvelables, techniquement, c'est compliqué, nous avons un réseau peu moderne, cela demande beaucoup de travail. Cela va prendre des années et nous espérons que ce parc sera juste le premier du genre au Sénégal.

C'est un projet important pour plusieurs raisons. Le premier est une question d'énergie. La taille et la capacité énergétique que cette centrale produira vont satisfaire un besoin important et urgent dans le pays. Nous sommes maintenant en mesure et heureux de le faire avec des énergies propres. Que ce soit au Sénégal ou ailleurs dans le monde, construire un parc éolien de cette taille est toujours considéré comme un projet novateur.

A une centaine de kilomètres de Dakar , au Sénégal , le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest commencera bientôt à produire son énergie. Dès fin décembre, 16 des 48 éoliennes entreront en fonction. En attendant que le parc ne fonctionne à plein régime et produise jusqu'à 158 mégawatts, soit 15 % de la production total du pays.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.