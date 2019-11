Des milliers d'agriculteurs manifestent à Berlin contre la politique environnementale

Par milliers, les tracteurs ont convergé vers la Porte de Brandebourg de Berlin ce mardi. Pour la troisième fois en deux mois, les agriculteurs allemands ont manifesté, pour demander "plus de protection et de meilleures perspectives d'avenir", selon l'Organisation des agriculteurs allemands, le principal syndicat agricole du pays.

Dans le viseur des manifestants, le Plan de protection des insectes, annoncé début septembre par le gouvernement d'Angela Merkel. Il prévoit notamment l'interdiction du glyphosate, un insecticide controversé, d'ici 2023, et l'interdiction, avant 2021, de l'usage d'herbicides et d'insecticides dans les zones "vulnérables d'un point de vue écologique".

Mais les 10 000 agriculteurs présents à Berlin dénoncent aussi les critiques dont ils se sentent victimes, dans une société plus sensible aux enjeux environnementaux.

On a besoin d'une meilleure politique agricole, pour pouvoir continuer dans l'agriculture. On doit pouvoir travailler et exister. Martin Lakamp agriculteur

"Les agriculteurs seraient responsables de tout, selon ce qu'on voit dans les médias. Ça ne nous plait pas, tout simplement. Pour nous, la coupe est pleine, et c'est ça qu'on veut montrer avec cette manifestation", explique Berndt Bleiss, l'un des manifestants.

L'Europe a perdu 80% de ses insectes

"On a besoin d'une meilleure politique agricole, pour pouvoir continuer dans l'agriculture, estime pour sa part Martin Lakamp, un agriculteur. On ne peut pas toujours remplir des formulaires, suivre de nouvelles règles. On doit pouvoir travailler, et exister."

Avec cette nouvelle réglementation environnementale, les agriculteurs allemands estiment qu'ils ne pourront plus être compétitifs face aux importations.

Le plan de protection des insectes répond toutefois à une urgence environnementale. Selon une étude parue fin 2017, l'Europe a perdu 80% de ses insectes en moins de 30 ans, contribuant à faire disparaître plus de 400 millions d'oiseaux. Les insectes sont pourtant indispensables à la vie du sol et à l'agriculture.

Par ailleurs, l'Union Européenne a poursuivi l'Allemagne pour des niveaux excessifs de nitrates dans ses eaux souterraines. Les zones les plus touchées sont les régions d'élevage intensif comme la Basse-Saxe, où environ 60 % des eaux souterraines sont en mauvais état.

Les agriculteurs français ont eux aussi annoncé une mobilisation. Près de 1000 tracteurs sont attendus mercredi 27 novembre dans les rues de Paris.