Taxe Gafa : Macron et Trump pensent pouvoir surmonter leurs différends

Après avoir soutenu la quête d'une solution internationale, l'administration Trump, plutôt connue pour critiquer les négociations multilatérales quel que soit leur objet, aurait selon la France et la Commission européenne d'ores et déjà pris ses distances avec le projet mené par l'OCDE.

Emmanuel Macron et Donald Trump avaient déjà promis d'aplanir leur différend lors du dernier G7, en donnant à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le mandat de négocier un vaste accord international sur la question épineuse de la fiscalité du numérique.

Le président français a dit regretter que la solution discutée lors de sommet du G7, " bien meilleure pour les Etats-Unis et pour l'Europe " ait été abandonnée. " On va voir ce que donnent les discussions dans les prochaines semaines " a-t-il dit, précisant que celles-ci impliqueront " une réponse européenne car en la matière, ce n'est pas la France qui serait attaquée, sanctionnée, c'est l'Europe ".

Le vin français, le champagne, la maroquinerie ou le roquefort seront-ils bientôt deux fois plus chers aux Etats-Unis ? Washington menace d'imposer sur ces produits français des tarifs douaniers additionnels pouvant aller jusqu'à 100 % si Paris ne renonce pas à sa taxe sur les entreprises du numérique, les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.