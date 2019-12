Assassinat de Daphne Caruana Galizia : la mission européenne lâche Joseph Muscat

Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption à Malte, a été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée le 16 octobre 2017. Un homme d'affaires maltais a été inculpé pour complicité de meurtre samedi dernier, il a nié les accusations et mis en cause directement le chef de cabinet de Joseph Muscat. Le premier ministre est soupçonné de couvrir ce dernier.

L'un des fils de la journaliste assassinée, en exil en Suisse, Andrew Caruana Galizia, continue de dénoncer l'influence des plus hauts responsables maltais sur l'enquête. Hier encore, il faisait l'éloge de sa mère et de son travail :

