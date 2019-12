L’UE doit changer de vitesse climatique

Dans cette bataille environnementale l'Union européenne devra agir sur tous les leviers comme l’alimentation, l’énergie ou encore le transport. Pour ce dernier domaine un effort particulier sera nécessaire selon François Dejean, responsable climat à l’AEE. "Aujourd'hui le secteur des transports a des émissions qui sont près de 30% supérieures à celles de 1990", explique-t-il. Au cours des quatre dernières années les émissions de gaz à effet de serre dans les transports sont reparties à la hausse. Le développement des SUV explique en partie cette tendance. Derrière l'alerte du rapport, l'Agence européenne pour l'environnement souligne aussi des progrès réalisés. La part des énergies renouvelables a presque doublé depuis 2005. "En 2017 la part des énergies renouvelables a atteint un peu plus de 17% de la consommation générale, et (...) cette part a atteint 18% l'année dernière", insiste Mihai Tomescu, expert énergie à l’AEE.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.