Loi anti-gaspillage : quelles ambitions ?

Les discussions sont donc parties pour durer au sein de l'hémicycle, avec plus de 2 400 amendements au programme, et une lecture qui se poursuivra jusqu'au 20 décembre prochain.

Le gouvernement, qui comptait généraliser un dispositif mixte de consigne de réemploi pour les bouteilles en verre, et de recyclage des bouteilles plastique , a fait marche arrière et limite l'expérimentation aux territoires volontaires.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.