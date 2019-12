La Favorite, grand vainqueur des European Film Awards

C'est le grand rendez-vous annuel du cinéma européen. Les European Film Awards sont l'équivalent des Oscars et c'est à Berlin qu'eut lieu, cette année, la cérémonie de remise des prix.

La Favorite fut le vainqueur sans appel, raflant en tout huit prix, dont celui de Meilleur film, de Meilleure actrice pour Olivia Colman et de Meilleur réalisateur pour Yorgos Lanthimos. Roman Polanski et Marco Bellocchio, les deux autres favoris sont, eux, rentrés bredouilles.

Le coproducteur du film, Andrew Lowe, a rendu un vibrant hommage au réalisateur grec, honoré de remporter ces prix devant de grands maîtres du cinéma. "J'aimerais remercier tout particulièrement Yorgos Lanthimos, notre ami et chef de file de ce grand voyage épique que nous avons tous partagé. Ce fut un grand honneur pour nous ce soir d'être inclus parmi tant de grands nominés", a-t-il déclaré.

La Favorite est un exemple de ce que peut être le cinéma européen : un coproducteur irlandais, un réalisateur grec et des actrices anglo-saxonnes dont Olivia Colman, déjà récompensée aux Oscars. Retenue sur un tournage, elle n'était pas présente à la cérémonie.

Antonio Banderas a lui reçu le prix du Meilleur acteur européen pour sa magnifique interprétation de l'alter ego de Pedro Almodóvar , dans son dernier film Douleur et Gloire.

Antonio Banderas était également absent, retenu à Malaga, sa ville natale, où il joue dans une comédie musicale. Dans un message vidéo, l'acteur a tout de même tenu à exprimer sa gratitude à l'académie des European Film Awards.

Ladj Ly a remporté le Prix de la meilleure découverte 2019, décerné par la critique internationale pour son film Les Misérables.

"C'est vrai qu'avant que le film sorte, on avait beaucoup d'appréhension au niveau de la presse, on s'était dit qu'on risquait de se faire attaquer, dégommer, mais finalement la presse est unanime, donc on est super fiers", a confié le réalisateur français au micro d'Euronews.

Avec Les Misérables, Ladj Ly signe un film d'une grande intensité, tourné entièrement dans la banlieue parisienne où le réalisateur a grandi. Il représentera la France dans la course à l'Oscar du Meilleur film étranger.

L'animation n'est plus le parent pauvre du cinéma européen. Et c'est l'espagnol Sebastian Simó qui remporte le prix du meilleur film d'animation 2019, pour Buñuel après l'âge d'or.

"C'est mon premier film, et je crois que j'ai essayé de trouver mon propre chemin, mon propre langage, a expliqué Sebastian Simó après la cérémonie. J'ai fait un film sur Luis Buñuel qui était en train de trouver sa voie. Alors, je travaillais un peu avec lui, gardant mes distances parce c'est le grand maître, mais pour moi c'était comme avoir un parrain."

Alternant animation et images tournées par Buñuel , le film est tiré de l'histoire vraie du cinéaste, parti tourner un documentaire au fin fond de l'Espagne au début des années 30.

L'un des clous de la soirée fut certainement l'hommage du Président de l'European film Academy, Wim Wenders, qui a remis un Lifetime Achievement Award à son confrère, compatriote et ami, Werner Herzog, le réalisateur mythique d'Aguirre et Fitzcarraldo.

Juliette Binoche, une artiste engagée et cosmopolite, fut elle aussi récompensée pour sa carrière et sa contribution au cinéma mondial. "Pour être une société qui se porte bien, nous avons besoin d'artistes, nous avons besoin de nouvelles visions, nous avons besoin d'entendre de nouvelles choses, et en même temps d'être provoqués", a déclaré l'actrice à Euronews.

Après Berlin, c'est Rejkjavik en Islande qui accueillera la cérémonie en 2020, ouvrant encore un peu plus l'horizon du cinéma européen.