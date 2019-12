Prix Sakharov 2019 : le dissident ouïghour Ilham Tohti sacré

Ce mercredi, le Parlement européen récompense officiellement Ilham Tohti. Sa fille Jewher est venue à Strasbourg pour l'occasion. Émue, elle récupère le prix. Car Ilham Tohti n'a pas pu venir en personne. Pour cause, ce défenseur de la minorité ouïghoure est incarcéré en Chine. Maintenu à l'isolement et interdit de visite, il ne sait peut être même pas qu'il a été récompensé.

