Le couturier français d'origine italienne Emanuel Ungaro est décédé à Paris

A partir de 2001, Emanuel Ungaro, marié et père d'une fille, commence à prendre ses distances avec la mode, abandonnant à son principal collaborateur, Giambattista Valli, la direction artistique du prêt-à-porter et des accessoires.

Bourreau de travail, il crée avec acharnement, superposant les matières, les imprimés parfois dissonnants, drapant la soie aux couleurs vives directement sur les mannequins. Ses mélanges de fleurs et de pois, de rayures et de carreaux, de coloris souvent vifs ouvrent de nouveaux horizons à la haute couture.

Il travaille six ans chez le couturier espagnol, passe un an chez Courrèges et se lance: en 1965, assisté de quelques ouvrières, il ouvre sa propre maison avenue Mac-Mahon, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Emanuel Ungaro dira plus tard avoir appris l'essentiel auprès de son père et de Balenciaga.

