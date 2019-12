Croatie : cap sur le second tour de la présidentielle

"Bien sûr, je félicite, je ne vais pas dire les adversaires, mais les collègues candidats pour les résultats qu'ils ont obtenus aujourd'hui et je tiens à remercier tout particulièrement les électeurs qui m'ont accordé leur confiance et qui ont permis un deuxième tour sur le chemin de la victoire finale", a déclaré Kolinda Grabar-Kitarovic.

"Dans les deux semaines à venir, je me battrai pour convaincre chaque personne, pour qui l'intérêt de la Croatie est une priorité, que nous pouvons être une bonne communauté civile pour tous ceux qui vivent en Croatie, pour tous ceux qui sont peut-être différents, mais égaux. Je veux un pays où les gens sont égaux," a déclaré Zoran Milanovic, le candidat social-démocrate et ancien Premier ministre.

