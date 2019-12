Un Noël teinté de tristesse pour les chrétiens de Syrie

"_J'ai six filles, la plus âgée est née en 1964. Elle est partie avec ses enfants après la mort de son mari. Mes autres enfants envisagent de partir aussi", confie-t-elle. _

"Il y a maintenant des régions où il n'y a plus aucun chrétien. Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer. Il y a des villages qui ne sont plus peuplés que par quelques personnes âgées. A Daraa, environ la moitié de la population chrétienne a quitté la ville", explique le père Goerges Rizk, de la paroisse de Sayyidet Al-Beshara à Deraa.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.