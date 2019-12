Irak: le président menace de partir si les pro-Iran ne changent pas de candidat

Depuis le 1er octobre, près de 460 personnes ont été tuées et 25 000 blessées , quasiment tous des manifestants. A partir de décembre, les violences dans les rues et les tirs sur les défilés ont faibli, laissant la place à une intense campagne d'intimidation.

L'Irak est sans Premier ministre depuis la démission d'Adel Abdel Mahdi fin novembre , après des semaines de manifestation dans le pays. Les protestataires demandent une refonte totale du système et rejettent tous candidats "des partis" , réclamant des indépendants et des technocrates.

Mais le président Barham Saleh refuse et s'est même dit prêt à démissionner , dans une lettre envoyée au Parlement. Alors qu'Assad Al-Aïdani est soutenu par les paramilitaires pro-Iran, le président irakien s'affiche en garant de "l'intégrité et de l'indépendance" du pays.

La crise politique n'en finit plus en Irak. Ce jeudi, place Tahrir à Bagdad, des manifestants sont venus scander leur opposition à Assaad al-Aïdani , gouverneur de Bassora et candidat au poste de Premier ministre.

