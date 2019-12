Economie : Saudi Aramco détrône Apple

En termes de valorisation boursière, les entreprises européennes perdent du terrain au profit des sociétés américaines, qui occupent 56 places de ce top 100. Seules deux entreprises allemandes sont restées dans la course : il s'agit de SAP, spécialisée dans les logiciels, qui finit 49e, et de Siemens, qui arrive de son côté en 98e position du classement.

Selon le quotidien économique allemand, trois Européens figurent parmi les 30 groupes les plus performants. Il s'agit des Suisses, Nestlé, Roche et Novartis, fleurons de l'agro-alimentaire et de l'industrie pharmaceutique.

