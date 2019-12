L'iran, la Russie et la Chine mènent des manoeuvres militaires conjointes en mer d'Oman

L'Iran, la Chine et la Russie ont entamé quatre jours d'essais militaires conjoints dans l'Océan Indien et en mer d'Oman. Des manoeuvres navales qui interviennent dans un contexte toujours lourd de tensions entre Washington et Téhéran, autour de l'accord sur le nucléaire iranien.

