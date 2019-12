Réveillon du jour de l'An : 100 000 membres des forces de l'ordre mobilisés

Un chiffre en baisse par rapport à l’an passé, où 148.000 membres des forces de l’ordre avaient été déployés dans un contexte de tensions lié à l'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg, mais aussi aux gilets jaunes qui avaient prévu “un rassemblement festif et non violent” dans la capitale.

Si des centaines de milliers de personnes seront présentes dans la capitale pour fêter le passage dans cette nouvelle décennie, la mobilisation contre la réforme des retraites devrait poser quelques difficultés dans les transports parisiens : à Paris, où le métro est habituellement ouvert toute la nuit, seules les deux lignes automatisées seront ouvertes jusqu'à 2h15. Les lignes de tramways 2, 3, 3a et 3b fonctionneront toute la nuit et les autobus Noctilien seront "fortement renforcés", selon la RATP.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.