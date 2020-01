Manifestation sous tension à Hong Kong

Plus tôt dans la journée de mardi, des milliers de manifestants avaient formé des kilomètres de chaînes humaines dans la ville. Ils ont entonné "Gloire à Hong Kong", l'hymne de la contestation et brandi des affiches appelant à poursuivre en 2020 la bataille pour la démocratie.

Dans des scènes devenues familières, les policiers anti-émeute se sont déployés aux alentours de la manifestation, y compris à la station de métro de Wan Chai. Des manifestants masqués et vêtus de noir se sont rassemblés pour construire des barricades de fortune et des commerces ont été vandalisés. Ces affrontements ont toutefois été minimes comparés à de précédents épisodes chaotiques.

L'ex-colonie britannique connaît depuis juin sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. En près de sept mois, la contestation pour obtenir des réformes démocratiques a été marquée par de grandes marches pacifiques, mais aussi de violents affrontements entre policiers et manifestants.

Le passage à la nouvelle année semble avoir galvanisé les partisans de la démocratie à Hong Kong. D'après les organisateurs, un million de personnes ont défilé dans les rues de la ville, et bravé la police anti-émeutes. Depuis près de six mois, les manifestations se multiplient, pour réclamer des réformes, et par crainte d'une érosion de l'Etat de droit, émanant de l'exécutif local soutenu par Pékin.

