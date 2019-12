En 2019, le monde entier dans la rue

2019 aura été marquée par de nombreuses manifestations de rue dans le monde entier. Point commun à tous ces mouvements populaires la lutte contre les inégalités, contre la corruption et pour la liberté politique. La plupart de ces mouvements sont nés au même moment, s'inspirant les uns des autres sur la façon d'exprimer leurs demandes et de continuer à se battre pour leurs idées.

En Europe

En France, les manifestations anti-gouvernementales ont été dominées par les Gilets jaunes. Certaines d'entre elles se sont terminées par des émeutes majeures, les plus violentes depuis celles de mai 1968.

Poussés dans la rue à la mi-2018 par la hausse du prix de l'essence et le coût élevé de la vie, les manifestants ont accusé le gouvernement d'ignorer les besoins des citoyens ordinaires.

Dans certains pays d'Europe de l'Est, comme ici en Géorgie, mais aussi en Albanie et en Roumanie, la corruption est à l'origine des mouvements antigouvernementaux, les manifestants exigeant également des réformes plus démocratiques.

En Amérique du Sud

En 2019, il y a même eu un "printemps latino-américain".

Au Chili, tout a commencé par une augmentation des tarifs du métro, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La frustration face au coût élevé de la vie a alimenté la colère de milliers de personnes. Le pays étant l'un des plus riches, des plus stables et des plus pacifiques du continent mais aussi le plus inégal.

En Equateur, une grève générale paralyse le pays. Le président a déclaré l'état d'urgence et a ensuite annulé ses mesures d'austérité.

En Bolivie, des allégations de fraude électorale lors des élections générales ont déclenché des manifestations de masse. Le Président Evo Morales s'est enfui au Mexique. Un nouveau vote est attendu dans les prochains mois.

Au Moyen-Orient

Une augmentation surprise du prix du carburant a été l'étincelle qui a poussé des centaines de milliers d'Iraniens dans tout le pays à protester contre le gouvernement. Selon des organisations internationales de défense des droits humains, des groupes d'opposition et des journalistes locaux, des centaines de personnes ont été tuées lors de cette répression. Afin de masquer les pires troubles depuis 40 ans, le gouvernement a bloqué internet dans tout le pays pendant une semaine.

En Irak, le Premier ministre Adil Abdul-Mahdi a démissionné sous l'impulsion de manifestations de masse contre la corruption et l'inefficacité des services publics.

Au Liban aussi, le gouvernement a démissionné après avoir annoncé une augmentation des impôts en pleine crise économique.

Au Maghreb

L'Algérie a été l'épicentre des manifestations dans le Maghreb. L'annonce de la candidature de Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel était celle de trop pour des millions d'Algériens.

Après des semaines de manifestations de masse, Bouteflika a fini par abdiquer alors que l'armée lui retirait son soutien. De nouvelles élections ont eu lieu en décembre, mais les manifestants continuent de sortir dans les rues car ils considèrent que l'ancien régime dirige toujours le pays.

En Asie

À Hong Kong, tout a commencé par un projet de loi controversé sur l extradition . Le projet de loi a été retiré, mais les manifestants veulent maintenant des réformes démocratiques plus profondes.

Les troubles à Hong Kong sont loin d'être terminés. Les manifestations rassemblent moins de monde mais se durcissent.... et devrait perdurer tout au long de 2020.