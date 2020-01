"Nous avons pris des mesures hier soir pour arrêter une guerre, a déclaré le président des États-Unis_. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. J'ai un profond respect pour le peuple iranien. C'est un peuple remarquable, avec un héritage incroyable et un potentiel illimité. Nous ne cherchons pas un changement de régime, cependant, l'agression du régime iranien dans la région, y compris l'utilisation de combattants par procuration pour déstabiliser ses voisins, doit cesser et doit cesser maintenant"._

"La République islamique a le droit légal de répondre quand et de la manière qu'elle jugera appropriée, a dit à la télévision Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Nous ne tomberons pas dans la propagande et le chantage des Américains. Lorsque nous le jugerons approprié, et de la façon dont nous le jugerons approprié, nous donnerons la réponse appropriée, comme l'a dit le Guide suprême."

