La justice japonaise émet un mandat d'arrêt contre l'épouse de Carlos Ghosn

Le tribunal de Tokyo a par ailleurs confirmé mardi avoir annulé la libération sous caution de M. Ghosn, signifiant que sa caution de 1,5 milliard de yens (plus de 12 millions d'euros) ne lui sera pas restituée et qu'il serait arrêté s'il revenait au Japon.

