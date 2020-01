Crise iranienne, conflit en Libye... Les Européens se posent en médiateurs

Les ministres européens des Affaires étrangères ont également lancé un appel à la désescalade et au-cessez le feu en Libye, où les troupes du général Haftar, l'homme fort de l'est libyen, poursuivent leur offensive à Tripoli contre les forces du gouvernement d'union nationale, soutenu notamment par la Turquie qui a annoncé l'envoi de troupes sur place. Les Occidentaux redoutent un embrasement dans cette région, où les nations ont des intérêts divergents.

