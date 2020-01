Migrants : week-end meurtrier en Méditerranée

Nous avons joint pu joindre le président du Conseil régional Dimitris Karamanidis : "C'était un bateau de type cabine. Selon des témoins, des personnes à bord sont sorties de la cabine pour fumer, et apparemment de l'eau a commencé à monter dans le bateau. Il y a eu un mouvement de panique. Le bateau a coulé, sans doute à cause du déplacement de poids sur le bateau."

