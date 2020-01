Correspondant de l'espace pour euronews, l'astronaute européen Luca Parmitano nous explique comment il est entré dans la nouvelle année aux côtés de ses coéquipiers de la Station spatiale internationale, de manière tout-à-fait unique en continuant d'honorer le programme scientifique mené à bord.

Réveillon et fête d'anniversaire

"Pendant que notre planète était en vacances et célébrait les fêtes, la vie à bord de la Station spatiale a suivi son cours avec un planning chargé comme d'habitude - si ce n'est plus que d'habitude," souligne Luca Parmitano.

"Le soir de Noël, nous nous sommes tous réunis et nous avons passé un très bon moment en fêtant en réalité, l'anniversaire d'Oleg Skripotchka, l'un de mes coéquipiers russes et donc c'était une manière différente de fêter le réveillon parce que c'était finalement une grande fête d'anniversaire," se réjouit-il.

Plusieurs "Nouvel An"

"Mais le soir de la Saint-Sylvestre a été beaucoup plus intéressant parce qu'évidemment, nous sommes tous originaires de pays différents et quelle meilleure occasion pour nous que de célébrer le passage à la nouvelle année à différents moments ?" lance l'astronaute.

"Nous avons d'abord fêté le Nouvel An à l'heure de Moscou et nous avons chanté et fait la fête autant que possible. Et ensuite quand il a été minuit en Italie qui est mon pays, j'ai fêté le Nouvel An italien. Et enfin à minuit GMT, nous l'avons fêté à bord de la station spatiale. Donc c'était vraiment intéressant, c'était une très bonne manière de saluer l'entrée dans l'année 2020 et cette nouvelle décennie," estime-t-il.

@ ESA

Retour sur Terre d'échantillons

"Mais comme je le disais, nous avons été plus occupés que d'habitude parce que ces dernières semaines, nous avons préparé l'envoi sur Terre de Dragon 19, le véhicule de Space X qui rapporte tous les échantillons que nous avons accumulés dans la station au cours des deux derniers mois," poursuit Luca Parmitano.

"Nous avons chargé tous ces échantillons à bord de Dragon en suivant des procédures très spécifiques pour que tous ces éléments scientifiques froids - congelés ou réfrigérés - puissent conserver la même température lors du trajet vers la Terre et qu'ils puissent ensuite être récupérés par les équipes au sol et distribués aux différents centres de stockage et à leurs chercheurs pour qu'ils puissent les analyser," précise-t-il enfin.

© ESA

Chronique réalisée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA)