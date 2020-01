Après une sécheresse record, des précipitations records. L'Australie n'est pas épargnée par les éléments ces dernières semaines. Des trombes d'eau se sont abattues sur les Etats de Nouvelle-Galles, de Queensland et de Victoria, les trois territoires les plus touchés par les incendies des dernières mois. Les fortes pluies si attendues ont provoqué des inondations, des coupures de courant, plusieurs axes routiers majeurs ont également dû être fermés.

Australie : après la sécheresse et les flammes, les pluies et les inondations

