Avion abattu à Téhéran : les cercueils des victimes ukrainiennes rapatriés

La catastrophe du 737 d'UIA est survenue sur fond de graves tensions entre l'Iran et les Etats-Unis et peu après le tir de missiles iraniens sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.

Le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Oleksiï Gontcharouk et d'autres dignitaires ont assisté à une cérémonie solennelle à l'aéroport Boryspil de la capitale ukrainienne. Sur des images diffusées en direct, l'on voit les cercueils des neuf membres de l'équipage et de deux passagers en train d'être transportés.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.