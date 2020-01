Crash de Ukraine Airlines : place aux boîtes noires

"Nous analysons les morceaux de la carlingue", note le ministre ukrainien des affaires étrangères, Vadym Prystaiko, "mais aussi les corps des victimes qui ont péri dans le crash. Nous analysons les résidus chimiques présents sur la carcasse de l'appareil, et nous parviendrons à nos propres conclusions, mais pas dans l'immédiat : nous n'avons même pas commencé à reconstruire les données des boîtes noires et c'est l'information la plus essentielle".

"Nous n'avons aucune raison de ne pas croire les rapports émanant de plusieurs capitales alliées de l'OTAN", estime Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. "C'est pourquoi nous avons besoin d'une enquête approfondie, et nous devons établir l'ensemble des faits. Et c'est pourquoi il est si important que la partie iranienne coopère pleinement à une telle enquête ".

