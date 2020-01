Le plus long tunnel jamais découvert sous la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis

1,3 kilomètre de long, 21 mètres sous terre, 1,70m de hauteur et 60 cm de large, un ascenseur et un système de ventilation. Les douanes californiennes ont mis au jour le plus long tunnel de contrebande jamais creusé entre le Mexique et les Etats-Unis. Il démarre dans une zone industrielle de Tijuana, au Mexique, et se termine dans la ville américaine de San Diego.

"Le tunnel a été découvert côté américain grâce à nos renseignements et aux technologies que l'on a désormais à disposition. Puis le Mexique nous a aidé à le localiser précisément " Aaron Heitke Police aux frontières US

Chaque année de nombreuses galeries de ce type sont découvertes. Elles sont utilisées par les puissants cartels mexicains pour acheminer de la drogue et des clandestins aux Etats-Unis. Habituellement, les tunnels mesurent entre 150 et 800 mètres et offrent des conditions de passage beaucoup plus difficiles.

Selon les experts, la frontière serait traversée par plusieurs centaines de ces passages souterrains.

Dimanche dernier, les Etats-Unis avaient annoncé l'extradition de José Sánchez Villalobos, le "Monsieur tunnels" d'El Chapo, l'architecte des nombreuses galeries ayant permis au narcotrafiquant Joaquín Guzmán et à son cartel de Sinaloa de prospérer.