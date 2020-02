euroviews : l'adieu de Rieti à Kobe, agriculteurs en souffrance, tempête dans les Balkans

Notre rédaction espagnole revient sur cette manifestation des agriculteurs à Madrid. Des agriculteurs qui peinent de plus en plus à vivre de leur métier en Espagne. En cause, des prix de vente trop bas et des pratiques de la grande distribution, jugées abusives. Un kilo de pomme de terre payé 15 centimes à l'agriculteur passe à 1,20 euro en grande surface, selon un syndicat agricole. Si rien ne change, les exploitation familiales vont disparaître, avertissent les manifestants qui réclament au gouvernement un prix de base pour chaque produit.

Le numéro 24 de Kobe Bryant hissé dans la salle de sport de Rieti... Notre rédaction italienne évoque cet l'hommage rendu à la star américaine de basketball, décédée dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes. Kobe Bryant a passé une partie de sa jeunesse à Rieti, où son père était basketteur professionnel. C'est dans cette ville qu'il a fait ses premiers pas sur les parquets. Une ovation lui a été rendue.

Notre rédaction hongroise revient sur cette tempête qui a frappé l'est de l'Europe, notamment la Croatie. Un navire-citerne s'est détaché à Split, sur la côte adriatique. Même des camions ont été renversés par des rafales dépassant les 200 km/h qui ont endommagé en outre des toitures et entrainé des coupures d'électricité. En Serbie, dans les régions montagneuses, ainsi qu'au Kosovo et en Bosnie, c'est la neige qui a entrainé d'importantes perturbations sur les routes.