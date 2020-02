Climat : lycéens et étudiants dans les rues de Bruxelles pour exiger des mesures

Environ 2 000 lycéens et étudiants sont descendus dans les rues de Bruxelles ce vendredi pour exiger plus de mesures contre le réchauffement climatique. Organisée par Youth for Climate, cette manifestation a réuni moins de monde que les éditions précédentes, car le gouvernement flamand a adopté une position plus ferme contre les étudiants qui désertent les salles de classe. Mais la motivation reste la même pour ces jeunes qui souhaitent maintenir la pression sur les décideurs politiques.

"Nous savons qu'ils nous ignorent, ils sont en colère, ils disent que nous ne faisons rien mais c'est faux" lance Anuna De Wever, représentante du mouvement Youth for Climate en référence aux hommes politiques. "Nous faisons tellement de choses. Il y a le nouveau Green Deal parce que des millions de personnes sont descendues dans la rue pendant plus d'un an et maintenant plus de choses doivent se produire" ajoute-t-elle.

Les jeunes activistes accueillent favorablement le Green Deal proposé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen mais beaucoup estiment que l'objectif de 2050 est beaucoup trop loin dans le temps.

"L'UE a annoncé vouloir arrêter la surpêche d'ici 2020 et, malheureusement, elle n'atteindra pas cet objectif" regrette Vanya Vulperhorst, responsable de la politique au sein de l'ONG Oceana Europe. "En Méditerranée, il y a 80% de surpêche" indique-t-elle, en insistant sur le retard pris par l'UE pour agir en la matière.

En tant que marché majeur pour le poisson, l'UE peut jouer un rôle de leader dans ce domaine, d'après le mouvement qui prévient qu'en l'absence de mesures rapides, leurs actions pourront s'intensifier.