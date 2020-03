Capitale de la Croatie, Zagreb est célèbre pour son patrimoine riche et son esprit arty. Partons explorer ses deux facettes, de ses sites incontournables à ses curiosités hors des sentiers battus.

Et quel meilleur endroit que le marché pour prendre le pouls d'une ville ! Dolac au cœur de Zagreb est le principal marché de producteurs de la capitale depuis 1930.

"Ce marché se situe entre Kaptol, la ville haute et la ville basse ; donc les gens de tous ces quartiers viennent ici pour vendre, acheter et se rencontrer," fait remarquer notre guide du jour Alida Mezić, fondatrice de l'entreprise de location de vélo Blue Bike.

Dolac market Explore Zagreb Pinna, Monica

Les ingrédients d'un bon petit-déjeuner

Alida Mezić est passionnée de cuisine et a travaillé comme guide touristique pendant des années. Elle veut s'assurer que nous trouvions bien sur place, les produits essentiels pour bien démarrer notre journée.

Dolac market Explore Zagreb

"Il s'agit de fromage frais que l'on mélange avec de la crème aigre ; on ajoute du sel, des épices comme de la ciboulette, de l'ail et cela donne un petit-déjeuner très sain, savoureux et typique," souligne-t-elle.

Autre mets incontournable de Zagreb : son célèbre beignet fourré de confiture.

Rituel du café

Notre tour se poursuit dans l'un des cafés les plus authentiques de la ville. K&K appartenait autrefois à un écrivain. Les murs sont couverts de photos anciennes de Zagreb et de ses personnages célèbres. L'occasion pour nous de respecter une fameuse coutume de la capitale croate.

"Prendre un café à Zagreb, cela veut dire rencontrer ses amis, passer un moment agréable," indique Alida Mezić. "Ce n'est pas comme en Italie où l'on boit son café en une minute ; ici, il faut prendre son temps, respirer profondément et profiter," dit-elle.

Café K&K de Zagreb © euronews

Lieux de patrimoine

Zagreb se prête à la découverte à vélo et notre guide en connaît tous les recoins. Dans la ville basse, nous nous arrêtons au Théâtre national. Sa façade jaune est caractéristique de l'architecture austro-hongroise.

Explore Zagreb Pinna, Monica

En montant vers la partie médiévale de Zagreb, nous passons devant la cathédrale de style gothique et l'église Saint-Marc. Nous arrivons à la Tour Lotrscak juste à temps pour le coup de canon tiré à midi pile.

L'art de vivre local incite de nombreux étrangers à s'installer sur place. C'est ce qu'a fait Francisco Rendić, un étudiant originaire du Chili.

Nous le rencontrons dans un lieu qu'il apprécie : le parc Zrinjevac dans la ville basse. "J'ai l'impression de remonter dans le temps et je peux m'imaginer comment était la vie ici au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe quand le train l'Orient Express passait par cette ville : donc, c'est cette atmosphère romantique que je ressens," confie le jeune homme.

Chasse au trésor street art

On dit que Zagreb est la capitale européenne qui compte le plus grand nombre de musées au mètre carré. Mais la ville elle-même est un musée à ciel ouvert avec ses fresques murales colorées et spectaculaires.

"Technicolor Dream" Lonac & Chez 186 Pinna, Monica

Chercher les fresques dans la ville, c'est comme une chasse au trésor puisqu'elles sont disséminées un peu partout. Ce qu'il vous faut, ce sont des chaussures solides et une bonne dose de curiosité.

Le street art de Zagreb est en constante évolution. De nouvelles œuvres apparaissent pendant que d'autres s'effacent. L'un des lieux les plus emblématiques de cet art, c'est Medika, un site culturel indépendant que les street artists les plus réputés transforment sans cesse en y laissant leur empreinte.

Le street artist Krešimir Golubić © Monica Pinna

"La première génération a démarré dans les années 80," précise le street artist Krešimir Golubić. "Ensuite, elle a pris deux chemins différents - je parle au niveau mondial -, il y a eu d'un côté, le street art et de l'autre, l'art du graffiti," poursuit-il. "C'est aussi ce qui s'est passé ici à Zagreb, mais pas de manière aussi radicale et le résultat, ce sont des lieux comme celui-ci : c'est l'un des endroits les plus authentiques de Zagreb," affirme-t-il.

Cette approche non traditionnelle de l'art se diffuse dans Zagreb, mais toujours en lien avec l'histoire de la ville. Lauba est une ancienne écurie austro-hongroise convertie en espace d'exposition dédié à l'art contemporain. Des œuvres d'artistes locaux sont présentées comme des peintures géantes palindromes de Damir Sobota.