Une Pâque orthodoxe confinée

Pâque sur un air de confinement. Les pays européens à majorité orthodoxe vivent la plus grande fête chrétienne de façon particulière, comme ici à Athènes. Les autorités grecques ont imposé des restrictions supplémentaires en ce long week-end. Des barrages routiers ont été installés pour limiter les déplacements et les Grecs souhaitant rejoindre une île sont strictement contrôlés. Les messe de Pâque sont célébrées à huis clos et retransmises en direct à la télévision et sur Internet.

En Roumanie, également orthodoxe en majorité, de nouvelles mesures de quarantaine ont été prises. Décision consécutive à la découverte de nouveaux foyers infectieux, notamment dans une maison de retraite dans l'est du pays. Les églises sont là aussi inaccessibles. Ce qui n'empêche pas des volontaires et des prêtres de faire du porte-à-porte, à bonne distance, pour apporter le pain béni et le feu sacré.