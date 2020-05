C'est une nouvelle fois la déception entre l'Union européenne et Londres. A l'issue du 3e cycle de négociation sur les relations post-Brexit, peu de progrès sont enregistrés. Chacun de son côté déplore le statu quo politique lors des discussions.

Le cœur du problème reste les garanties concernant la concurrence entre les 27 et Londres. Le négociateur britannique estime que la proposition européenne maintiendrait un lien juridique entre les deux partenaires. Pour David Frost les Etats membres doivent accepter que cela n'est pas possible et alors les pourparlers pourront progresser.

Le négociateur en chef de l'Union évoque le manque d'ambition et de réalisme du Royaume-Uni. Michel Barnier rappelle qu’il n’est pas possible "de vouloir obtenir tous les avantages du marché unique, et de l’Union douanière, sans aucune contrainte et des règles que respectent pourtant les Etats membres".

Le scénario d’un échec résonne à nouveau à Bruxelles. "Nous sommes prêts à toutes les options. Je ne suis pas optimiste, je reste déterminé mais je ne suis pas optimiste", insiste Michel Barnier. Le prochain cycle de négociation est prévu le 1er juin.