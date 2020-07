no comment

"Je ne serai pas masqué, testé, suivi ou empoisonné. Ce ne sera pas ma nouvelle normalité" pouvait-on lire sur l'une des pancartes brandie par des opposants au port du masque lors d'une manifestation à Londres à l'initiative du collectif "The Keep Britain Free movement". Ce rassemblement intervenait alors que le port masque sera bientôt obligatoire en Angleterre dans les tous les commerces et supermarchés.