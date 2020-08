Le PSG décroche une place en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire

Le Paris Saint-Germain, en finale de la ligue des champions, pour la première fois de son histoire après sa victoire contre Leipzig (3-0) mardi à Lisbonne.

Avec ce succès, le PSG devient le cinquième club français à atteindre la finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe après Reims (1956, 1959), Saint-Etienne (1976), Marseille (1991, 1993) et Monaco (2004).

Pour le meilleur club de ligue 1 actuel, l'heure a sonné pour enfin rêver plus grand. Mais il faut attendre encore ce soir pour connaître leur adversaire de dimanche.

La deuxième demi finale oppose un autre club français, l'Olympique Lyonnais, qui devra, pour affronter le PSG, écarter une montagne : le Bayern Munich, roi incontesté de l’Allemagne et géant européen qui a humilié le Barça de Léo Messi en quart de finale.

L'international ivoirien Maxwell Cornet veut y croire : "Tout est possible sur un match. on aura à cœur de faire valoir nos armes et nos qualités sur ce match. On ne va rien lâcher, on sera rigoureux défensivement. On sait que devant on a les joueurs pour faire la différence à tout moment".

Cette finale de Ligue de champions opposera t-elle deux clubs français ? Pourquoi pas si l'on regarde les performances des lyonnais contre la Juventus Turin et Manchester City. Mais pour tenter de rejoindre les Parisiens, ils devront crée l'exploit face aux Bavarois, mercredi 19 août dès 21h.