PME : un réseau européen développe vos réseaux

Le coronavirus change la manière dont les entreprises communiquent entre elles, mais parfois, la mise en réseau classique a aussi du bon car les relations peuvent faire toute la différence quand on veut développer son activité.

C'est ce qu'a bien compris une entreprise espagnole installée à Madrid. Life Length figure parmi les leaders mondiaux du criblage cellulaire et de la mesure du vieillissement cellulaire. Mais depuis le début de la pandémie, elle a diversifié ses activités.

Pour contribuer à la lutte contre la crise sanitaire en Espagne, elle s'est appuyée sur son expertise pour lancer un service de test dédié à la Covid-19. _"On réalise les trois types de test qui sont actuellement disponibles dans le monde : le premier, c'est le test PCR qui détermine si quelqu'un est porteur ou non du virus à partir d'un prélèvement naso-pharyngé,"_ explique Stephen Matlin, PDG de Life Length. "Les deux autres sont des prélèvements sanguins : l'un mesure la présence ou non d'anticorps et l'autre, c'est un test plus sophistiqué appelé ELISA qui évalue la quantité d'anticorps," précise-t-il.

"Un soutien capital"

D'après une étude indépendante de l'Université de Yale, le matériel de test sérologique rapide utilisé par cette entreprise est le plus fiable en son genre dans le cas du coronavirus.

Pour monter son service de diagnostic, cette PME a sollicité l'aide du Réseau Entreprise Europe (Enterprise Europe Network) dont elle est membre depuis 2014.

"Ce soutien a été capital, tout d'abord, au niveau de l'approvisionnement en réactifs et produits chimiques qui étaient très rares et difficiles à trouver : ils nous ont donc mis en contact avec de nouveaux fournisseurs," souligne Stephen Matlin.

"Ensuite, leur aide nous a permis de trouver les équipements de stockage pour ces matériels et de faire connaître nos services - ce qu'on ne fait pas habituellement - auprès de clients potentiels comme les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées et le gouvernement," fait-il remarquer.

Le plus grand réseau au monde destiné à l'aide aux PME

Ce réseau présent dans plus de soixante pays est le plus grand dans le monde à aider les petites et moyennes entreprises. 3000 experts représentant plus de 600 organisations délivrent toute une gamme de services, notamment du conseil sur l'accès aux financements européens et sur la protection de la propriété intellectuelle.

Quant à l'entreprise Life Length, elle a aussi pu utiliser les installations du réseau au Parc scientifique de Madrid.

Carmen Gilabert participe au pilotage du réseau en Espagne. Elle nous précise le type d'assistance que son organisation propose aux entreprises actuellement. "Au Parc scientifique de Madrid, nous offrons des services professionnels sur-mesure, mais aussi une infrastructure comme des laboratoires pré-équipés pour les entreprises innovantes des sciences et technologies," indique-t-elle.

Mais le réseau apporte également un soutien plus global : "Nous aidons les PME à innover et à se développer plus rapidement," rappelle Carmen Gilabert avant d'ajouter : "Le réseau délivre des services de conseil dans différents domaines notamment sur l'accès à de nouveaux marchés, à des capitaux et à des financements. Et il met à disposition un outil performant : une base de données qui rassemble des offres et des demandes de business pour que les entreprises puissent trouver les bons partenaires internationaux avec lesquels travailler," souligne-t-elle.

Le Réseau Entreprise Europe en quelques données-clés

Le réseau "Enterprise Europe Network" vise à aider les petites et moyennes entreprises à innover et à se développer dans l'Union européenne et au-delà.

Il offre toute une série de services pour accompagner les entreprises désireuses de trouver les bons partenaires afin d'étendre leurs activités à l'étranger, pour leur apporter les conseils dont elles ont besoin afin de croître à l'international et pour transformer leurs idées innovantes en réussite commerciale sur les marchés mondiaux.

Toutes les PME aux ambitions internationales peuvent bénéficier du soutien du Réseau Entreprise Europe.

La parole de l'expert

Carmen Gilabert travaille pour le réseau en Espagne. Nous l'avons interrogé en détails sur les services proposés par son organisation.

Paul Hackett, euronews :

"De quelle manière aidez-vous les petites entreprises à se développer à l'international ?"

Carmen Gilabert, Réseau Entreprise Europe à Madrid :

"Le Réseau Entreprise Europe est un réseau puissant de contacts d'entreprises et de leaders de l'innovation à travers le monde. Nous avons au sein de nos membres, des agences de l'innovation, des chambres de commerce, des parcs scientifiques et des universités entre autres. Quasiment toute l'activité internationale des entreprises que nous soutenons est réalisée grâce au réseau."

Paul Hackett :

"Si je dirige une PME et que je suis intéressé par votre réseau, que puis-je faire ?"

Carmen Gilabert :

"Je vous conseillerais de vous rendre sur notre site internet où sont présentés tous nos services et de contacter l'un de nos points de contact locaux en sélectionnant le pays et la ville la plus proche du siège de votre entreprise. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et découvrir nos success stories pour voir comment nous avons aidé ces PME."

Paul Hackett :

"Quelles sont les entreprises qui peuvent prétendre à votre soutien ?"

Carmen Gilabert :

"Le Réseau Entreprise Europe soutient les entrepreneurs de tout profil et les entreprises de presque tous les secteurs comme les femmes chefs d'entreprise, les industries culturelles, le patrimoine et le tourisme, le textile et la mode, l'aéronautique et le spatial, l'agroalimentaire, la santé et les technologies de la biochimie, etc."

Liens utiles

Réseau Entreprise Europe

Soutien de l'Union européenne aux PME