Des mélodies baroques, des airs de Gershwin, des rythmes latino-américains et des trésors de la musique de chambre, le tout au sein du somptueux Palais Garnier à Paris. Le légendaire Rolando Villazón et le violoniste virtuose Renaud Capuçon ont lancé une invitation au voyage et au partage à l'occasion du dernier concert "Perpetual Music" de Rolex organisé en soutien au monde de la musique touché par la pandémie.

"Tous ces jeunes ont été privés de concerts et là, on leur donne l'occasion d'être sur une sublime scène entourée par des musiciens un peu plus connus qu'eux comme Rolando ou moi," indique Renaud Capuçon. "Ils sont exactement à cette étape où ils vont s'envoler et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les soutenir," souligne-t-il.

"L'enthousiasme" des jeunes artistes

"C'était très émouvant de voir les différentes réactions des artistes," renchérit Rolando Villazón, "mais surtout, leur immense enthousiasme : 'Allez, faisons de la musique ensemble ! C'est fantastique !"

"L'un d'eux a presque fondu en larmes, il a dit : 'Grâce à vous, je n'ai plus à chercher un autre emploi pour me payer à manger," fait-il remarquer.

Parmi les artistes sélectionnés par Rolando Villazón, L'Arpeggiata. Cet ensemble de musique ancienne a interprété plusieurs joyaux baroques dont le mythe d'Orphée.

"Quand j'ai découvert Monteverdi, ma vie a basculé - Mozart m'avait fait le même effet -," confie le ténor. "Quand on chante Monteverdi," poursuit-il, "on ne peut pas se contenter de chanter : il faut être un artiste, raconter une histoire, dire les mots et leur donner du sens."

Rolando Villazón poursuit en confiant son admiration pour le Palais Garnier : "C'est un endroit magique : il suffit de voir la fresque de Chagall au plafond... Et s'inscrire dans la tradition, l'histoire de ce lieu historique, extraordinaire et sublime, c'est absolument incroyable," affirme-t-il.

Renaud Capuçon évoque pour sa part, l'un des compositeurs représentés dans le programme varié de cette soirée : Richard Strauss. "Je suis un amoureux fou de [sa] musique : "Morgen" est une oeuvre totalement lumineuse qui semble voler, on a l'impression que quand on la joue, on vogue au-dessus de l'eau," assure-t-il.

Message d'espoir

Les deux artistes stars de ce concert ont chacun, un puissant message d'espoir à délivrer. "Tout le monde a été marqué par cette période et il faut s'en inspirer à présent, puiser dans ce qu'on a vécu et surtout, voir l'avenir, se serrer les coudes et être solidaires," estime Renaud Capuçon avant d'ajouter : "Je pense que c'est important, mais je dirais à tous les musiciens : Sourions ! La scène revient très bientôt à nous."

"Perpetual Music est un immense projet," estime de son côté Rolando Villazón, "parce que c'est un appel lancé au monde pour dire : 'La musique est extrêmement importante et elle a besoin d'aide'. L'art, la musique et la musique classique, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, on ne peut pas dire : "Ça n'a pas d'importance" ; la musique classique, l'art, c'est vraiment essentiel," martèle-t-il.

