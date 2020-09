Sir David Attenborough alerte sur l'état de la planète dans son nouveau film

Naturaliste et précurseur des émissions télé sur la nature et les animaux à la BBC dès les années 50, Sir David Attenborough est considéré comme un trésor national en Angleterre.

Il est aujourd'hui le personnage principal de David Attenborough : A Life On Our Planet, une vie sur notre planète, où il revient à plus de 90 ans sur sa carrière et l'avenir de notre monde, sans toutefois être catastrophiste.

"Ce n'est pas un film noir et morose. C'est un film qui explique ce qui peut être fait. Il y a eu un énorme changement ces temps-ci. Je dis ce genre de choses sur la planète depuis 50 ans mais au début, c'était comme jeter des cailloux dans la mer. Je veux dire, ils disparaissaient et cela ne servait à rien. Mais aujourd'hui, soudainement, les gens y prêtent attention." David Attenborough, naturaliste et présentateur TV

Attenborough met en garde contre la destruction des habitats naturels et des écosystèmes fragiles, insistant en particulier sur l'impact dévastateur du changement climatique sur la planète.

Pour lui, la jeune génération est la plus consciente de ce phénomène.

"Les gens qui se font vraiment remarquer sont la jeune génération. J'ai été aussi la jeune génération à l'époque mais alors je n'avais pas réalisé ce qui se passait. Aujourd'hui, ils portent cela, et ont la possibilité de découvrir ce qu'il se passe sur la planète". David Attenborough, naturaliste et présentateur TV

David Attenborough : A Life On Our Planet sortira sur les écrans européens le 28 septembre et sera diffusé sur Netflix dans le monde entier cet automne.