Un projet européen promeut les énergies renouvelables dans les écoles

La sensibilisation à une croissance durable débute à l'école : c'est le credo mis en avant par le projet Smart Schools durant sa première phase. Les actions ont été menées auprès des adultes comme des plus jeunes et ont pris la forme de concours, rencontres et événements transfrontaliers.

Adi Tanović, en charge de leur organisation, nous en précise les contours. "Smart Schools, c'est le nom du projet de coopération transfrontalière qui a concerné pour l'instant, la rénovation énergétique de sept établissements scolaires en Bosnie-Herzégovine et en Croatie," explique le chef de projet Smart Schools.

"Les murs extérieurs ont été isolés thermiquement, les menuiseries ont été changées et les chaudières à charbon ont été remplacées par des chaudières à granulés," dit-il.

105 établissements et 29.000 élèves

"De plus, un concours a été organisé sur les économies d'énergie de manière à inciter à changer de comportement au niveau de 105 établissements scolaires des pays concernés par le projet," renchérit Adi Tanović.

"29.000 élèves ont participé et plus de quarante "managers énergie" ont suivi et achevé leur formation en la matière," indique-t-il.

"Des résultats remarquables"

"19 jeunes innovateurs ont été soutenus et les journées des innovateurs ont été organisées. Ce qui leur a donné l'opportunité de développer davantage leurs innovations," précise le chef de projet Smart Schools.

"Le projet a déjà des résultats remarquables : il a permis des économies annuelles de 80.000 euros et en plus de cet aspect financier, il a aussi permis de réduire les émissions de CO2 et de faire baisser la consommation d'énergie," fait remarquer le jeune homme.