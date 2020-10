Séisme meurtrier en Turquie et en Grèce : au moins 14 morts

Cet immeuble, dans la province d'Izmir en Turquie, n'a pas tenu plus de trente secondes : Le tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter ce vendredi l'a réduit en poussière (voir vidéo). Quatorze personnes sont mortes, dont douze en Turquie et deux en Grèce, lors de ce séisme qui a aussi fait plus de 500 blessés.

En Turquie les secours et la population se sont immédiatement mis à fouiller les décombres, provoquant des scènes de joie quand un survivant était retrouvé.

Le tremblement de terre, si puissant qu'il a été ressenti jusqu'à Istanbul et Athènes, s'est produit à la mi-journée en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos. A Samos, un mini-tsunami a submergé les côtes de l'île et provoqué des inondations dans son port.

Mais c'est en Turquie que la secousse a été la plus destructrice : selon les secouristes 17 immeubles se sont écroulés ou ont été fortement endommagés.

Le tremblement de terre a en tous cas donné l'occasion aux deux pays d'opérer un léger rapprochement : les ministres grec et turc des Affaires Etrangères se sont mutuellement promis de s'aider en cas de besoin après ce tremblement de terre.