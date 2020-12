Svetlana Tikhanovskaïa**, la cheffe de file de l'opposition bélarusse au président Alexandre Loukachenko, a reçu ce mercredi le prix Sakharov lors d'une cérémonie au Parlement européen.**

Depuis son exil en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa se bat pour de nouvelles élections libres au Bélarus. Après le frauduleux scrutin du 9 août, Alexandre Loukachenko n'a toujours pas concédé sa défaite et réprime violemment les nombreuses manifestations pacifiques. Svetlana Tikhanovskaïa est honorée de recevoir le Prix Sakharov du Parlement européen. Mais elle a déclaré que le peuple bélarusse est déçu des sanctions imposées par l'Union européenne au régime.

"Imaginez. 32 000 personnes sont emprisonnées et seulement 80 personnes figurent sur la liste des sanctions. Ce n'est pas sérieux. La situation est terrible dans notre pays. Tant de personnes ont été torturées et violées dans les prisons. Alors ces mesures sont minimes. Les avancées sont très lentes. Nous nous attendions vraiment à beaucoup plus", a déclaré Svetlana Tikhanovskaïa, leader de l'opposition démocratique bélarusse

Le dialogue entre l'opposition et le régime bélarusse est inexistant. C'est pourquoi Svetlana Tikhanovskaïa apprécie la suggestion du Parlement européen de créer un groupe de haut niveau composé d'anciens chefs d'État et de gouvernement, pour aller en mission à Minsk.

"Les gens qui sont là se battent pour les mêmes valeurs que celles que vous admirez. S'il-vous -plaît, aidez-nous ! Et faites en sorte que vos déclarations et vos décisions soient aussi courageuses que celles du peuple bélarusse. Nous insistons sur le fait que les pays européens, séparément ou dans l’Union, cherchent à dialoguer. Ils doivent continuer et trouver des moyens non conventionnels pour résoudre ce problème", ajoute-t-elle.

Enseignante, mère de deux enfants, avec un mari prisonnier politique, Svetlana Tikhanovskaïa a obtenu officiellement 10 % des voix.

"Je peux me considérer comme leader du Bélarus démocratique parce que les gens m'ont choisi comme tel. Ils m'ont choisi comme présidente, mais comme nous n'avons pas de preuves, je ne peux pas me nommer ainsi. En ce qui concerne le prix Sakharov, nous sommes vraiment honorés. Le peuple bélarusse l'a reçu et je dois admettre que c'est la troisième fois que l'opposition bélarusse reçoit ce prix. Cela signifie que notre combat pour la démocratie est très long, mais cette année, c'est différent, car cette année, le peuple bélarusse s'est réveillé. Il est vraiment devenu libre, libre dans son coeur et dans sa tête".