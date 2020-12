Rien n'arrête Mads Mikkelsen : rencontre avec la star danoise

Mads Mikkelsen surfe de succès en succès et vient tout juste d'être désigné meilleur acteur pour son rôle dans Drunk, le dernier film de Thomas Vinterberg.

L'acteur danois avait déjà raflé la palme du meilleur acteur à Cannes pour sa performance dans Hunt, là aussi un film de Thomas Vinterberg qui est depuis son ami.

Mads Mikkelsen, acteur : "Entre nous plus besoin de politesse, on peut se dire les choses simplement et rapidement, sans craindre de blesser ou froisser l'un l'autre. Thomas est un réalisateur fantastique, c'est merveilleux de travailler avec lui. Il a ce talent qui permet de rendre les films intéressant, celle de mettre des gens très ordinaires dans des situations extraordinaires. C'est pour ça qu'on se projette si facilement dans ses personnages."

Mads Mikkelsen tourne à Londres la suite des Animaux fantastiques.

A l'origine Johnny Depp devait tenir le rôle de Gellert Gindelwald mais ses ennuis judiciaires ont poussé les producteur à proposer le rôle à Mikkelsen.

Mads Mikkelsen, acteur : "Je suis un fan de Johnny Depp et on essaie de trouver un lien harmonieux entre ce qu'il a fait et en même temps que je m'installe dans son rôle, tout en préservant l'univers de Johnny."

Wolfgang Spindler, Euronews: "En tout cas les scènes d'amour sont coupées, comment travailler à l'heure du Covid" ?

Mads Mikkelsen, acteur : "On peut toujours s'embrasser, mais ça implique beaucoup de tests, on doit se tester en permanence. Quand on s'est testé tous les jours, ou un jour sur deux, on a petit un espace de temps où on peut s'embrasser. Ca serait très triste pour le cinéma dans le monde, et tout particulièrement en Europe, si on ne peut pas s'embrasser dans les films."

Pour Riders of Justice Mads Mikkelsen interprète un militaire qui rentre chez lui au Danemark.

L'épouse du militaire a été tuée dans un accident de train, mais Mads Mikkelsen pense que le déraillement n'est pas accidentel et il compte bien se faire justice lui-même.