L'Iran doit rendre des comptes, un an après avoir abattu un avion de ligne

Un an après le crash, les familles des victimes du Boeing ukrainien abattu par l'Iran le 8 janvier 2020 se recueillent à Kiev, dans la capitale ukrainienne. Les noms et les portraits des personnes arrachées à leurs familles s'affichent sur le mémorial. 176 occupants de l'avion. Un avion abattu par erreur, avait reconnu l'Iran au bout de trois jours, alors qu'à cette époque les tensions étaient au plus haut entre Washington et Téhéran.

Le Canada et les pays dont des ressortissants sont morts dans le crash il y a un an, ont appelé vendredi Téhéran à faire toute la lumière sur ce drame et à "rendre justice aux familles des victimes".

Fin décembre, l'Iran a annoncé son intention de verser "150.000 dollars " à chacune des familles des victimes, offre rejetée par le Canada qui réclame des négociations entre Etats. Le Premier ministre Justin Trudeau exige une enquête, afin que justice soit faite.