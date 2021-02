Dans les années 90, Bilbao a entrepris une transformation urbaine spectaculaire. Aujourd'hui, la capitale économique du Pays Basque espagnol relève un autre défi : améliorer la compétitivité de ses entreprises dans le contexte d'économie numérique.

Tout se passe au Beta 2, une cyber-fabrique située sur une île-quartier au passé industriel. Ce bâtiment est le fruit du projet européen AS-Fabrik. Plusieurs entreprises ont déjà reçu le soutien de cette initiative centrée sur l'inter-connectivité des start-up, la formation de spécialistes et le développement technologique.

"Un nouvel écosystème lié à l'industrie 4.0"

Parmi elles, celle de Fernando Preso Frías spécialisée dans les capteurs et la technologie sans fil qui intégrera Beta 2 au printemps.

"Zorrotzaurre, la nouvelle île - le Manhattan de Bilbao comme on l'appelle -, nous permettra de faire partie d'un nouvel écosystème lié à l'industrie 4.0," précise le fondateur et PDG de Nexmachina, "de collaborer et de créer des synergies avec les étudiants de l'Université de Mondragón et avec d'autres entreprises qui nous ressemblent et de pouvoir proposer une offre commune en tant qu'entreprises dédiées aux technologies pour l'industrie."

AS-Fabrik dispose d'un budget global de 5,8 millions d'euros dont 80 % issus de la politique européenne de cohésion, le reste étant financé par la municipalité de Bilbao et d'autres partenaires dont l'Université de Mondragón.

Défis industriels et sociétaux

L'un des piliers du projet, c'est la formation de professionnels des services avancés pour l'industrie manufacturière en marketing, intelligence artificielle, analyse de données, etc.

Les compétences acquises lors d'un enseignement théorique et pratique seront utiles pour répondre aux défis industriels et sociétaux de manière transversale.

"Nous sommes face à des défis mondiaux complexes comme le changement climatique, les migrations, les nouvelles puissances économiques et la numérisation," fait remarquer Jon Altuna Iraola, vice-recteur de l'Université de Mondragón. "Face à cette complexité, il faudra intégrer des connaissances provenant de différents domaines ; donc, d'une certaine façon, AS-Fabrik est aussi un laboratoire universitaire orienté vers l'avenir," assure-t-il.

Nouvelles opportunités d'emploi

AS-Fabrik s'inscrit dans la transformation de Zorrotzaurre, une île-quartier de 835.000 m² sur laquelle deux parcs technologiques sortiront de terre. Bilbao espère ainsi atteindre un objectif plus vaste.

"Dans le cadre du projet Zorrotzaurre et au sein d'AS-Fabrik," indique Asier Abaunza Robles, conseiller municipal en charge de l'urbanisme à la municipalité de Bilbao, "l'objectif est de générer de nouvelles opportunités d'emploi dans la région et d'attirer les jeunes pour inverser la tendance démographique que nous avons actuellement comme tant de villes européennes où nous avons beaucoup de personnes âgées et un besoin d'attirer les jeunes sur la commune."