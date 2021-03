Le meurtre de Daphné Caruana Galizia mis en scène au théâtre à Malte

En octobre 2017, la journaliste et blogueuse maltaise Daphné Caruana Galizia trouvait la mort dans l'explosion de sa voiture sur l'île de Malte. Aujourd'hui, une pièce de théâtre revient sur ce drame.

Ses enquêtes sur la corruption, l'évasion fiscale et le business maltais en général lui ont coûté la vie, et sa mort a déclenché des scandales en cascades dans la petite île de la Méditerranée, et membre de l'Union Européenne.

Le journaliste et écrivain maltais, Herman Grech, a décidé d'en faire une pièce de théâtre. "They Blew Her Up" se joue en ce moment à la Valette, la capitale maltaise.

Frédéric Ponsard, en charge du service Culture, l'a invité sur le plateau d'Euronews...

"C'est en partie tiré de faits réels, en partie une fiction. J'ai construit la pièce à partir des interviews d'un certain nombre de personnes qui étaient d'une manière ou d'une autre impliquées dans l'histoire. Ainsi, j'ai interviewé le fils de Daphné, Matthew, qui a littéralement vu sa mère sa mère brûlé vive, et son témoignage a été choquant. J'ai interviewé l'enquêteur de la police, et mes propres sources en tant que journaliste. Mais il est clair que le criminel est le produit du système, du népotisme, de la corruption". Herman GRECH Journaliste, écrivain, réalisateur

Un portrait en kaleïdoscope de la personnalité de Daphné

La scène est au centre du théâtre pour plus de transparence, et tous les protagonistes vont dresser un portrait en kaleïdoscope de la personnalité de Daphné, et ce qu'elle représentait dans la société maltaise.

Le procès du poseur de bombe vient d'avoir lieu en janvier, 15 ans de prison, mais il ne s'agit que d'un exécutant, les vrais commanditaires sont encore en liberté...

"Ce dont nous discutons ici, c'est de la laideur parfois de la politique, du crime, et ses liens avec les affaires. Je pense que ce problème n'est pas exclusif à notre petit pays, Malte, on peut le voir dans toute l'Europe. Je pense donc que le théâtre est un moyen très important pour faire passer certains messages. Et parfois - même si je déteste le dire - le théâtre peut être presque plus efficace que le journalisme". Herman GRECH Journaliste, écrivain, réalisateur

Le texte est joué en anglais pour toucher un public international.

"They Blow Her Up" est sold out depuis plus d'une semaine, mais peut être vu en ligne sur le site du théâtre qui coproduit la pièce...