Une escapade en Angola aux côtés de motards au grand cœur

En Angola, les Amigos da Picada sont des passionnés de moto respectés dont l'amour de la route est aussi profond que les liens qui les unissent.

"On est comme une vraie famille [avec la devise] "tous pour un et un pour tous", il y a de la compréhension, de l'amitié," lance Zacarias Fernandes Neto, membre du groupe. "Aujourd'hui, tous ensemble, on ne fait qu'un," souligne-t-il.

"Attachés à l'esprit motards"

"Amigos da Picada" signifie "les Amis de la piste". Un nom inspiré par l'état de plusieurs routes quand en 2006, le groupe avait rejoint la Namibie voisine lors de son premier road trip.

"On accepte dans nos rangs, des membres qui font preuve d'une grande discipline et qui sont attachés à l'esprit motard, à l'engagement social," précise Lilio Almeida, président des Amigos da Picada.

Avec plus de 260 membres actifs, le groupe sillonne l'Angola et l'Afrique et leurs paysages magnifiques. Ce jour-là, ils quittent Luanda en direction du Sud pour se rendre au Parc national de Quiçama avant de repartir vers le nord et d'achever leur parcours au Mubanga Lodge de Cabiri, apprécié des touristes.

Les Amigos da Picada comptent plus de 260 membres euronews

Du travail social

Ce qui les pousse à enfourcher leur moto ? Le plaisir de la route, mais aussi le désir d'être utile. "Quand les gens nous regardent dans la rue, ils nous voient d'une certaine manière," indique Zacarias Fernandes Neto, membre du groupe. "Mais une fois qu'ils font partie de notre club, ils réalisent que c'est autre chose," fait-il remarquer.

"Notre mission, c'est de promouvoir le tourisme en Angola," affirme le président Lilio Almeida avant d'ajouter : "On fait beaucoup de travail social en lien avec les églises et les hôpitaux."

Paysages terrestre et lunaire

La prochaine étape de leur road trip emmène les motards sur une autre planète.

"Nous sommes à environ 55 km de Luanda, sur la côte Sud, en direction de Barra do Cuanza," décrit Jorge Custodio de Almeida, président de l'assemblée générale des Amigos da Picada, "dans un endroit que l'on appelle "le point de vue de la Lune" parce que le panorama est sublime. Et après 18h30 - 19h, on a le coucher du soleil ici, c'est très beau," assure-t-il.

Le "point de vue de la Lune", Angola euronews

En prenant vers l'Est, les motards ont l'opportunité d'apprécier d'autres superbes décors naturels de l'Angola à travers le parc national de Quiçama.

L'escapade se poursuit à Muxima qui signifie "cœur" en langue Kimbundu. "C'est un très bel endroit, un lieu sacré," explique Zacarias Fernandes Neto. "Nous venons ici chaque année, pour recevoir la bénédiction à l'occasion de l'ouverture de notre année de moto selon notre calendrier," indique-t-il.

"Les motards étrangers sont les bienvenus"

Laissant Muxima derrière eux, les motards se mettent en route vers leur destination finale. Ils passeront la nuit au Mubanga Lodge à Cabiri.

"On a de très bonnes relations avec des motards dans le monde entier," déclare Lilio Almeida. "La plupart d'entre eux sont des aventuriers qui veulent découvrir l'Afrique," dit-il.

Zacarias Fernandes Neto renchérit : "Je voudrais dire aux motards étrangers qui veulent venir en Angola qu'ils sont les bienvenus. Actuellement, on a plus de 20 groupes de bikers en Angola : on est une grande organisation, une grande famille," se réjouit-il.