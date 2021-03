Israël trouve un fragment de parchemin biblique vieux de 2000 ans, et un panier vieux de 10 500 ans

C'est une découverte archéologique exceptionnelle qu'Israël vient de dévoiler. Pour la première fois depuis environ 60 ans, des fouilles mettent au jour des morceaux d'un parchemin biblique. Le petit morceau de manuscrit a 2000 ans. Pour le trouver, il a fallu que les chercheurs fassent de l'escalade jusqu'à une caverne à flanc de falaise dans le désert de Judée. Au bout de l'aventure, le fragment du parchemin biblique est rédigé en grec mais le mot "Seigneur" y est écrit en hébreu ancien.

Dans la grotte , les chercheurs ont trouvé aussi un panier. Et c'est sans doute le plus vieux du monde.

_ "C'est la chose la plus incroyable que j'ai rencontrée, que j'ai trouvée, vue, dans ma vie,_ explique l'archéologue Chaim Cohen. On regarde un panier qui a à peu près 10 500 ans, plutôt très grand, il contient entre 90 et 100 litres, et il est intact. De ce que l'on sait, c'est le plus grand, le plus intact, le plus vieux panier que nous connaissons".

L'opération a mis au jour des pièces rares remontant à la révolte juive contre les Romains, en 132 après Jésus-Christ, mais aussi un squelette d'enfant momifié vieux de 6.000 ans.

Israël multiplie les recherches car les cavités rocheuses du désert de Judée sont devenues les cibles de pilleurs d'antiquités.