A Turin, un immeuble d'habitation se mue en musée d'art

Peintures, sculptures, et autres installations... de l'art en tous genres s'affiche dans les parties communes de cet immeuble d'un quartier populaire de Turin.

Transformer un lieu d'habitation en galerie d'exposition ouverte à tous, c'est l'idée d'un collectif d'artistes, du nom de "Coniglio Viola", autrement dit "lapin violet". Les créateurs habitent eux-même dans ce lieu. Ils ont souhaité donner une nouvelle vie à un bâtiment délaissé depuis longtemps

"J'ai proposé à tous les autres résidents et propriétaires d'utiliser les parties communes de cet immeuble", explique Brice Coniglio, "afin de les mettre à la disposition de jeunes artistes. Nous les invitons à vivre ici pendant une courte période, à transformer le bâtiment en musée et de l'ouvrir à la ville".

"Je vis dans ce bâtiment depuis un peu plus d'un an, et je suis arrivée ici alors que le processus de régénération initié par Brice avait déjà commencé. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir vivre ici. Lorsque j'ouvre ma porte d'entrée ou que je descends les escaliers, je tombe sur des œuvres d'art" témoigne Luisella Carnelli.

"Gentils voisins", un lieu de gentillesse et de beauté

"Si les gens ne peuvent pas aller dans les musées et les galeries pour apprécier l'art, pourquoi ne pas amener l'art à eux - et littéralement devant leur porte ? Certains artistes vivant dans cet immeuble ont pensé que c'était une bonne idée, une façon d'apporter de la joie là où les gens habitent et de rendre leur vie plus supportable pendant la pandémie", explique notre correspondant Luca Palamara.

Un appel a été lancé au niveau international pour participer au projet. 400 artistes du monde entier y ont répondu. Quelques-uns ont ensuite été sélectionnés par les habitants de l'immeuble et des experts. Et l'exposition intitulée "Nice Neighbours" "gentils voisins" a vu le jour en novembre dernier.

"Dans une période très difficile, où chacun d'entre nous devrait rester enfermé chez soi, nous avons voulu que l'exposition "Gentils Voisins" soit un lieu de gentillesse et de beauté, et donc d'art." résume Brice Coniglio

A l'heure où les musées ne peuvent toucher le public qu'à distance, cette exposition remet l'art à portée de main. Nul doute que le lapin violet pourrait faire des petits ailleurs en Italie et en Europe.