La statue du Christ Rédempteur, qui domine la baie de Rio de Janeiro, subit actuellement des travaux de rénovation. Dégradée par de fortes pluies et par l'usure du temps, des pans du visage et les mains du monument sont abîmés. La fin des travaux est programmée pour le mois de juin. Ils coûteront 3,5 millions de dollars, et seront financés, entres autres, par les dons recueillis par l'archidiocèse.

La statue est rénovée tous les dix ans. Située à 710 mètres d'altitude, au sommet de la colline du Corcovado, elle reçoit près de deux millions de visiteurs par an. Installée sur piédestal de 8 mètres de haut, la statue en pierre et ciment mesure 30 mètres, et 1145 tonnes. Elle fêtera ses 90 ans en octobre.

Des grimpeurs professionnels analysent la structure

Pour rénover la statue, l’équipe de restauration va utiliser des photos et une escouade de grimpeurs professionnels pour rechercher méthodiquement les zones abîmées et les pièces obsolètes. Équipés de cordages et de harnais de sécurité, ces cascadeurs réparateurs vont évoluer sur la statue dans le vide.

Le programme de restauration vise également à établir un plan de maintenance préventive, afin d'éviter des dommages majeurs à l'avenir.