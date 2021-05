Le musée d'Orsay accueille l'orchestre de Paris pour un concert virtuel

Des notes de musique classique se faufilent dans les couloirs du musée d'Orsay. Non, les statues n'ont pas pris vie pour jouer ces mélodies. Les musiciens de l'orchestre de Paris ont investi les lieux. Ils transforment le musée en sale de concert le temps d'un enregistrement dans le hall de la grande nef. C'est le cinquième concert d'une série lancée en novembre.

"L'idée, c'est de pouvoir accueillir un public virtuel, leur faire profiter de ce concert qui était prévu et leur faire voir peut-être plus en détail ce qu'ils n'auraient pas vu autrement. C 'est-à-dire tout ce que le musée peut offrir : les tableaux, les sculptures, tout ce qu'on peut, nous, apporter en plus de ce que l'Orchestre de Paris apporte. ", explique Sandra Bernhard, programmatrice musicale à Orsay

Ils ont joué sous l’œil des statues. Leurs premières spectatrices. Une cohabitation en musique avec ces œuvres d'art. La culture est ici à son apogée. Un bonheur retrouvé pour les musiciens, à l'image du chef d'orchestre :

"Cet événement pourra voyager vers les gens, vers tout le monde et partager de la beauté ... On ne peut pas aller au concert, on ne peut pas aller au musée, mais on peut amener le musée et la musique chez les gens . "

Diffusion ce soir sur le site du Musée à 20h30. Les musiciens espèrent rejouer devant du public dès le 19 mai. Date de réouverture annoncée pour les lieux de culture en France.