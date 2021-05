Catastrophe à Mexico : un pont du métro aérien s'effondre, une rame bondée chute en contrebas

Une catastrophe meurtrière s'est produite au cours de la nuit dernière à Mexico : un pont du métro aérien s'est effondré sur une avenue en contrebas, alors qu'une rame bondée passait à ce moment-là. Plusieurs wagons ont été entraînés dans la chute et des véhicules qui circulaient en dessous ont été écrasés. Le bilan encore provisoire donné par la municipalité est d'au moins 23 morts, dont des enfants, et de plusieurs dizaines de blessés.

L'accident a eu lieu dans le sud de la capitale du Mexique, sur la ligne 12 du métro entre les stations de Tezonco et Olivos. Pas moins de 70 ambulances ont été dépêchées sur place et une cinquantaine de personnes blessées, plusieurs gravement, ont été transportées dans quatre hôpitaux différents.

Interrogé par la chaîne de télévision mexicaine Televisa, un témoin a notamment raconté :

Soudain, j'ai vu la structure qui se brisait (...) Moins d'une minute plus tard, tout est tombé et un nuage de poussière s'est formé (...) Et puis, le silence était terrible

Des passagers blessés du métro sont transportés vers des hôpitaux de Mexico, le 4 mai 2021 Jose Ruiz/AP

Une ligne de métro de mauvaise réputation

Des grues tentent de déblayer les gravats les plus lourds. Des dizaines de pompiers et de sauveteurs s'affairent pour tenter de désincarcérer les passagers du métro et des conducteurs coincés dans leurs voitures au milieu d'un énorme enchevêtrement de morceaux de rails tordus, de câbles et de débris de toutes sortes.

On ne sait encore rien des causes de l'effondrement du viaduc mais l'histoire de la ligne 12 du métro de Mexico a été marquée par plusieurs incidents depuis son inauguration en 2012. Il y a un an, en mars, deux rames sont entrées en collision, le choc a provoqué la mort d'une personne et fait 41 blessés. Des habitants du quartier endeuillé par le drame de ce mardi ont dénoncé auprès du journal El Pais de Mexico le mauvais état de cette ligne.

Voici plusieurs photos publiées sur Twitter :

Les clichés qui suivent, pris du haut de la voie ou grâce à un drone, sont particulièrement impressionnants :

Et voici quelques vidéos tournées sur place et publiées par des médias mexicains :